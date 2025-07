Australia vs South Africa White Ball Series 2025 Full Schedule: टी20 और वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, मिचेल मार्श को मिली बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें स्क्वॉड समेत पूरा शेड्यूल

Australia (Photo: X)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, T20I And ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज (T20I And ODI Series 2025) खेली जानी हैं. इस सीरीज का आगाज 10 अगस्त से होगा. इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम की घोषणा कर दी हैं. ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड की दोनों टीमों में वापसी हुई है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज दौरे का समापन किया. इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया ने लगातार आठ मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए वेस्टइंडीज का टेस्ट सीरीज में 3-0 और टी20 सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया. इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. अब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में साउथ अफ्रीका का सामना करेगी. दोनों टीमों के बीच T20I और वनडे सीरीज खेली जाएगी. स्पिन ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट साइड स्ट्रेन से उबर चुके हैं और उन्हें दोनों टीमों में चुना गया है. यह भी पढ़ें: IND Vs ENG 5th Test: पांचवें टेस्ट में कुलदीप यादव को शामिल करने का कोई रास्ता निकाले टीम इंडिया; पार्थिव पटेल

मिचेल मार्श को मिली बड़ी जिम्मेदारी

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 और वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. दोनों ही टीमों में पैट कमिंस को आराम दिया गया हैं. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में मिचेल मार्श एक बार फिर से वनडे टीम की कमान संभालते नजर आएंगे. इस सीरीज के लिए कैमरून ग्रीन, जेवियर बार्टलेट और लांस मॉरिस को टीम में शामिल किया गया हैं. लांस मॉरिस नवंबर में पर्थ में पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी मैच के बाद पहली बार टीम में वापसी कर रहे हैं. हालांकि, सीन एबॉट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, तनवीर संघा, कूपर कोनोली और आरोन हार्डी को वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया हैं.

पहली बार मिला मिचेल ओवेन को मिला वनडे में मौका

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मिचेल ओवेन को वेस्टइंडीज के सफल दौरे के बाद पहली बार वनडे टीम में जगह दी गई है. ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड दोनों की टीम में वापसी हो गई हैं. मैट शॉर्ट भी मांसपेशियों में खिंचाव से उबरकर वनडे और टी20 दोनों टीमों में वापसी कर रहे हैं. पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क होम समर की तैयारी में जुटे हैं. टी20 टीम की बात की जाए तो ट्रेविस और जोश हेजलवुड की वापसी हुई है. फ्रेजर-मैकगर्क, हार्डी, कोनोली और जेवियर बार्टलेट को इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. इस टीम की कमान भी मिचेल मार्श को सौंपी गई है.

वनडे और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत डार्विन में 10 अगस्त से होगी. दूसरा टी20 भी 12 अगस्त को डार्विन में खेला जाएगा. फिर तीसरा टी20 16 अगस्त को कैयर्न्स में होगा. इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. पहला वनडे 19 अगस्त को केयर्न्स में, दूसरा वनडे 22 अगस्त को मैके में और तीसरा वनडे 24 अगस्त को मैके में ही खेला जाएगा.

टी20 सीरीज का शेड्यूल

10 अगस्त: पहला T20I मैच, डार्विन

12 अगस्त: दूसरा टी20 मैच, डार्विन

16 अगस्त: तीसरा टी20 मैच, केर्न्स

वनडे सीरीज का शेड्यूल

19 अगस्त: पहला वनडे, केर्न्स (D/N)

22 अगस्त: दूसरा वनडे, मैके (D/N)

24 अगस्त: तीसरा वनडे, मैके (D/N)

ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम जम्पा.

ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम: मिचेल मार्श, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, लांस मॉरिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम जम्पा.

