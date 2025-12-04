Australia vs England, 2nd Test Match Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच आज से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Key Players To Watch: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 4 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 2nd Test Match Winner Prediction: ब्रिस्बेन में कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ गाबा में होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. कप्तान पैट कमिंस की वापसी नहीं हुई, क्योंकि चयनकर्ता उनकी पीठ की चोट से वापसी को लेकर सतर्क रुख अपना रहे हैं. पैट कमिंस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 2 दिन में मिली शानदार जीत से बाहर रहे थे और अब 4 दिसंबर से शुरू होने वाला गाबा टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे. पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और हेड ने कमाल का प्रदर्शन किया था. ऐसे में पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में वह एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 362 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 153 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 186 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. 100 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है. 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें (AUS vs ENG 2nd Test Match Key Players To Watch)

ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने पिछले नौ टेस्ट में 52.8 की औसत से 792 रन बनाए हैं. स्टीव स्मिथ के अलावा घातक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के बल्ले से पिछले 10 मैच में 38.56 की औसत से 694 रन निकले हैं. वहीं, इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 54.12 की औसत से 920 रन बनाए हैं. हैरी ब्रूक के अलावा बेन डकेट के बल्ले से पिछले 10 मैच में 831 रन निकले हैं. गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने पिछले 10 मैच में 43 विकेट चटकाए हैं. बेन स्टोक्स के नाम पिछले 9 मैच में 32 विकेट है.

दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका लगा है. सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. ऐसे में एक बार फिर ट्रेविस हेड सलामी बल्लेबाज के रूप में नजर आ सकते हैं. तेज गेंदबाजी की कमान मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड के कंधों पर होगी. वहीं, इंग्लैंड के खेमे से मार्क वुड प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं. मार्क वुड की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और ब्रायडन कार्स के रूप में अन्य तेज गेंदबाज मौजूद हैं. कप्तान बेन स्टोक्स चौथे तेज गेंदबाज हैं. विल जैक्स को दूसरे टेस्ट में मौका मिला है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs England 2nd Test Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया: जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, एलेक्स केरी, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, नाथन लियोन और ब्रेंडन डॉगेट.

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, और जोफ्रा आर्चर.

