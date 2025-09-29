VIDEO: 'पहली फुर्सत में निकल': Arshdeep Singh, Harshit Rana और Jitesh Sharma ने पाकिस्तानी स्पिनर Abrar Ahmed को किया ट्रोल, फैन्स ने भी किया सपोर्ट

Harshdeep trolling Pakistan's player (_arshdeep.singh__/Instagram)

Shardeep Singh, Harshit Rana and Jitesh Sharma trolled Pakistani spinner Abrar Ahmed: एशिया कप फाइनल (Asia Cup Final 2025) में भारत की शानदार जीत के बाद, मैदान पर एक मजेदार नजारा देखने को मिला. टीम इंडिया के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को बुरी तरह से ट्रोल किया. तीनों खिलाड़ियों ने हाथों को क्रॉस करके और सिर हिलाकर ‘बाहर निकलो’ कहने वाले इशारे किए. अर्शदीप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो (Shardeep Singh Instagram Video) शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में संजू सैमसन (Sanju Samson) भी शामिल थे. हालांकि, संजू इस मजाक में शामिल नहीं दिखे.

अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने पाकिस्तानी स्पिनर का उड़ाया मजाक

हुर्रर्रर्रर्ररा वाला वीडियो भी बनाया

भारत ने जीता नौवां एशिया कप

इस मैच की बात करें तो, भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर (India beat Pakistan) अपना नौवां एशिया कप खिताब जीता. 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगे और 20 रन पर तीन विकेट गिर गए. शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) और फहीम अशरफ (Faheem Ashraf) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए Abhishek Sharma, Suryakumar Yadav और Shubman Gill को जल्दी आउट कर दिया.

तिलक वर्मा ने खेली नाबाद 69 रनों की पारी

ऐसी मुश्किल स्थिति में, तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने मोर्चा संभाला और नाबाद 69 रनों की पारी खेली. उनकी दमदार बल्लेबाजी ने भारत को मैच जीतने और श्रृंखला में पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाए रखने में मदद की.

ट्रोलिंग का वीडियो इंटरनेट पर वायरल

मैदान के बाहर ट्रोलिंग और मैदान पर तिलक की शानदार पारी का यह वीडियो, दोनों ने भारत के लिए इस यादगार दिन को और भी खास बना दिया है.