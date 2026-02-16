Afghanistan vs United Arab Emirates, T20 World Cup 2026 28th Match Scorecard: दिल्ली में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 5 विकेट से रौंदा, इब्राहिम जादरान ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी; यहां देखें AFG बनाम UAE मैच का स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 28th Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम संयुक्त अरब अमीरात ने को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की टीम टूर्नामेंट से से बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान कर रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम के हाथों में है. यह भी पढ़ें: England vs Italy, T20 World Cup 2026 29th Match Live Toss And Scorecard: कोलकाता में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Afghanistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी संयुक्त अरब अमीरात की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 13 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद अलीशान शराफू और सोहैब खान ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 97 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 160 रन बनाए. संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से सोहैब खान ने सबसे ज्यादा 68 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सोहैब खान ने महज 48 गेंदों पर छह चौके और चार छक्के लगाए. सोहैब खान के अलावा अलीशान शराफू ने 40 रन बनाए.

दूसरी तरफ, अफगानिस्तान की टीम को अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. अफगानिस्तान की ओर से अजमतुल्लाह उमरजई ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. अजमतुल्लाह उमरजई के अलावा मुजीब उर रहमान ने दो विकेट चटकाए. अफगानिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 161 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. अफगानिस्तान की टीम ने 19.2 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. अफगानिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने सबसे ज्यादा 53 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान इब्राहिम जादरान ने 41 गेंदों पर छह चौके और एक छक्के लगाए. इब्राहिम जादरान के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने नाबाद 40 रन बटोरे.

वहीं, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को जुनैद सिद्दीकी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जुनैद सिद्दीकी और मुहम्मद अरफ़ान ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जुनैद सिद्दीकी और मुहम्मद अरफ़ान के अलावा मुहम्मद जवादुल्लाह ने एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

संयुक्त अरब अमीरात की बल्लेबाजी: 160/9, 20 ओवर (अर्यांश शर्मा 0 रन, मुहम्मद वसीम 10 रन, अलीशान शराफू 40 रन, सोहैब खान 68 रन, सैयद हैदर 13 रन, हर्षित कौशिक 0 रन, मुहम्मद अरफान 0 रन, हैदर अली 13 रन, सिमरनजीत सिंह नाबाद 3 रन और जुनैद सिद्दीकी 3 रन.)

अफगानिस्तान की गेंदबाजी: (अजमतुल्लाह उमरजई 4 विकेट, मुजीब उर रहमान 2 विकेट, जियाउर्रहमान शरीफ़ी 1 विकेट और राशिद खान 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी: 162/5, 19.2 ओवर (रहमानुल्लाह गुरबाज़ 0 रन, इब्राहिम जादरान 53 रन, गुलबदीन नायब 13 रन, सेदिकुल्लाह अटल 16 रन, दरविश रसूली 33 रन, अजमतुल्लाह उमरजई नाबाद 40 रन और मोहम्मद नबी नाबाद 3 रन.)

संयुक्त अरब अमीरात की गेंदबाजी: (जुनैद सिद्दीकी 2 विकेट, मुहम्मद जवादुल्लाह 1 विकेट और मुहम्मद अरफ़ान 2 विकेट).

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.