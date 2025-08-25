Commonwealth Championship 2025: अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत, मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन

अहमदाबाद, 24 अगस्त : केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रविवार को अहमदाबाद के वीर सावरकर खेल परिसर में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया. राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, "यह चैंपियनशिप अहमदाबाद के प्रांगण में शुरू हो रही है. इस तरह के आयोजन देश के उभरते हुए एथलीटों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेंगे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है." मनसुख मांडविया ने कहा, "प्राचीन काल से ही खेल, समाज का एक प्रमुख अंग रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' का नारा दिया. उन्होंने भारतीय एथलीट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार करने और देश में एक सुव्यवस्थित खेल संस्कृति विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए."

खेल नीति पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल नीति खेलों को सुलभ बनाकर खेल अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का काम करती है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेल नीति में सुशासन को भी लागू किया गया है. खेल प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को महासंघ में प्रतिनिधित्व मिले और उन्हें खेल पारिस्थितिकी तंत्र में आने का अवसर मिले, साथ ही खेल प्रशासन को एथलीट-केंद्रित बनाया जाए. खेल नीति में सुशासन के जरिए दिव्यांगजनों का खेलों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "खेल हमारी विरासत है. जनसांख्यिकी लाभांश हमारी पूंजी है, जिसका लाभ उठाते हुए, पीएम मोदी ने भारत को दुनिया के शीर्ष 10 खेल देशों में शामिल करने का संकल्प लिया है. हमने वर्ष 2047 में विकसित भारत के विजन को साकार करते हुए शीर्ष-5 खेल देशों में स्थान प्राप्त करने की योजना बनाकर उस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है."

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे भारोत्तोलक इस खेल में शानदार सफलता हासिल कर रहे हैं. इस तरह की अधिक से अधिक प्रतियोगिताएं हमारे युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी प्रेरणा प्रदान करेंगी. अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद हसन जालौद अल शम्मारी ने बताया कि यह आयोजन 2026 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक क्वालीफायर इवेंट होगा. भारत सरकार के निरंतर सहयोग के कारण ही यह चैंपियनशिप इतनी सुचारू रूप से आयोजित हो पाई है. उन्होंने इस कार्यक्रम को देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया और 'उत्कृष्ट' संगठन और 'शानदार' बुनियादी ढांचे की सराहना की.

राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ के महासचिव पॉल कॉफा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह टूर्नामेंट ओलंपिक स्तर की तैयारियों और बुनियादी ढांचे के साथ आयोजित किया जा रहा है. राज्य और केंद्र सरकार ने इस चैंपियनशिप के आयोजन में हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया. भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) के अध्यक्ष सहदेव यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शामिल हुए दुनियाभर के खिलाड़ियों का स्वागत किया.

इस अवसर पर खेल, युवा एवं संस्कृति राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित थे. उद्घाटन समारोह के बाद प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखकर मंत्री महोदय ने सभी की सराहना की. उन्होंने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 पर कहा कि यह गुजरात और अहमदाबाद के लिए एक शानदार अवसर है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के और दूसरे देशों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. 31 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 30 राष्ट्रमंडल देशों के 291 खिलाड़ी 144 पदक जीतने के लिए राष्ट्रमंडल सीनियर, जूनियर और युवा भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे.