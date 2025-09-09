Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 कैसी है शेख जायद स्टेडियम की पिच? टी20 फॉर्मेट में कैसा रिकॉर्ड?

नई दिल्ली, 9 सितंबर : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है. टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi) में खेला जाएगा. आबु धाबी की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच स्लो होती जाएगी. यहां पिच पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल सकती है. आबु धाबी के मौसम की बात करें, तो मंगलवार का दिन थोड़ा उमस भरा रह सकता है. मैच की शुरुआत में मौसम थोड़ा गर्म रह सकता है. तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियम बने रहने का अनुमान है. पूरे मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा. यहां बारिश की आशंका नहीं है.

इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. शेख जायद स्टेडियम में अब तक कुल 68 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 18,740 रन बने. यहां गेंदबाजों ने 15,549 गेंदें फेंकते हुए कुल 836 विकेट हासिल किए. इस मैदान पर टी20 मुकाबलों में टॉस जीतने वाली टीम ने 36 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि टॉस गंवाने वाली टीम 32 मैच जीत सकी है. यहां टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना ही पसंद करेगी, क्योंकि टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने वाली टीम यहां सिर्फ 13 ही मैच जीत सकी है, जबकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लेने वाली टीम ने 23 मुकाबले अपने नाम किए. यह भी पढ़ें : Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में UAE के खिलाफ कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

शेख जायद स्टेडियम में न्यूनतम स्कोर की बात करें, तो 26 अक्टूबर 2019 को नाइजीरिया की टीम यहां आयरलैंड के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 66 रन ही बना सकी थी. वहीं, इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम है, जिसने 30 नवंबर 2013 को 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 255 रन बनाए थे. शेख जायद स्टेडियम में 10 फरवरी 2010 को पहला टी20 मैच अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था. वहीं, 29 सितंबर 2024 को यहां आखिरी बार इस फॉर्मेट का मुकाबला साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के बीच आयोजित हुआ था. लंबे वक्त बाद यह स्टेडियम टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा है.