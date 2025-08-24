Anil Kumble on Cheteshwar Pujara: 'आप इस खेल के महान दूत रहे हैं', चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर बोले अनिल कुंबले

चेतेश्वर पुजारा (Photo Credit: X/@cheteshwar1)

नई दिल्ली, 24 अगस्त : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने चेतेश्वर पुजारा के क्रिकेट से संन्यास पर उन्हें दूसरी पारी के लिए शुभकानाएं दी हैं. कुंबले ने पुजारा को क्रिकेट का सच्चा दूत कहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनिल कुंबले ने लिखा, "शानदार करियर के लिए बधाई, आप इस अद्भुत खेल के एक बेहतरीन दूत रहे हैं. क्रिकेट के मैदान पर आपकी सभी उपलब्धियों पर हम सभी को गर्व है. आपने टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया. आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और आशा है कि आप अपनी दूसरी पारी में भी इसी तरह चमकते रहेंगे. आपको, पूजा, अदिति और आपके पिताजी को शुभकामनाएं, शाबाश."

चेतेश्वर पुजारा को उनके संन्यास पर आईसीसी, बीसीसीआई, सीएसके, पंजाब किंग्स, एसआरएच ने शुभकामनाएं दी हैं. इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव, आर अश्विन, वसीम जाफर, ऋद्धिमान साहा जैसे दिग्गजों ने भी शानदार करियर के लिए उन्हें बधाई दी है. चेतेश्वर पुजारा की पहचान टेस्ट फॉर्मेट के एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में रही है. करियर में अनेकों ऐसे मौके आए जब पुजारा ने मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को अपनी धैर्य पूर्ण बल्लेबाजी से जीत की राह दिखाई. वह एक दशक से अधिक समय तक टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी की अहम कड़ी रहे. देश-विदेश में टेस्ट क्रिकेट में मिली सफलता में उनका अहम योगदान रहा.

2010 से 2023 के बीच पुजारा ने 103 टेस्ट की 176 पारी में 43.37 की औसत से 7,195 रन बनाए. इस दौरान 19 शतक, जिसमें 3 दोहरे शतक थे और 35 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 206 था. भारत की तरफ से वह पांच वनडे भी खेले थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी पुजारा को संन्यास के बाद शुभकामनाएं दी और उनके शानदार खेल की झलकियां भी शेयर की. बीसीसीआई ने पुजारा की टेस्ट पारियों की वीडियो को साझा किया और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे साहसी और बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बताया.