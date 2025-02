Valencia vs Barcelona Copa del Rey 2024-25 Quarterfinal Match: एफसी बार्सिलोना ने कोपा डेल रे 2024-25 क्वार्टरफाइनल मैच में वेलेंसिया के खिलाफ अपना दबदबा बनाया और 5-0 की जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया. टीम के स्टार लेमिन यामल ने मैच में अपनी अद्भुत क्षमताओं और एक गोल से सभी को प्रभावित किया. बार्सिलोना का यह स्टार धीरे-धीरे प्रशंसकों का पसंदीदा बनता जा रहा है और वेलेंसिया बनाम बार्सिलोना कोपा डेल रे 2024-25 क्वार्टरफाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद, 17 वर्षीय स्टार ने स्टैंड में एक युवा प्रशंसक को खुश करने के लिए उसे 19 नंबर की जर्सी थमा दी. लड़के ने एक खास बैनर पकड़े हुए लेमिन की जर्सी की मांग की. नीचे दी गई तस्वीरों को देखें.

मैच के बाद बच्चे को अपनी जर्सी सौंपते हुए लेमिन यामल

After the match against Valencia, Lamine Yamal went to give his shirt to a young fan who had a sign reading "Lamine please give me your shirt!" pic.twitter.com/WFG8X2n8xo

— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 6, 2025