India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. जिसके चलते, वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका लगा हैं. जोमेल वार्रिकन ने केएल राहुल को आउट कर पवेलियन भेज दिया है. जो 38 रन बनाकर खेल रहे थे. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 63-1 (19 ओवर) था.
भारत का पहला विकेट गिरा
2ND Test. WICKET! 17.3: K L Rahul 38(54) st Tevin Imlach b Jomel Warrican, India 58/1 https://t.co/gYKWcx9PdN #INDvWI #2ndTEST #TeamIndia @IDFCFIRSTBank
— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
