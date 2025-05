Shikhar Dhawan On Sophia Qureshi: टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हर मुद्दे पर अपनी राय बेधड़क होकर सामने रखते हैं. शिखर धवन ने अब कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय मुसलमानों को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. शिखर धवन ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ़ करते हुए उन सभी भारतीय मुसलमानों को भी सलाम किया, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और एकता का उदारहण पेश किया हैं. सोफिया कुरैशी 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चर्चा में आईं. शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की आत्मा इसकी एकता में निहित है. कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुसलमानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं. जय हिंद!

The spirit of India lies in its unity. Hats off to heroes like Colonel Sofia Qureshi and to the countless Indian Muslims who’ve bravely fought for the nation and showed what we stand for. Jai Hind! 🇮🇳

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 15, 2025