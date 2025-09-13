Happy Birthday Rajeev Shukla: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज 2025 में अपने उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को उनके 66वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं. राजीव शुक्ला का जन्म 13 सितंबर 1959 को हुआ था. बीसीसीआई उपाध्यक्ष होने के साथ ही राजीव शुक्ला राज्यसभा में सांसद भी हैं. इसके अलावा वह एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं. राजीव शुक्ला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं.

BCCI ने दी राजीव शुक्ला को जन्मदिन की शुभकामनाएं

