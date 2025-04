Pahalgam Terror Attack: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने प्रतियोगिता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं,. जिसमें कहा गया है कि खिलाड़ी और अंपायर काली पट्टी बांधेंगे, कोई आतिशबाजी नहीं होगी और चीयरलीडर्स मैदान पर मौजूद नहीं होंगी. इसके अलावा हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल शुरू होने से पहले एक मिनट का मौन रखा जाएगा. यह आदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया है. जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए. कई पूर्व और मौजूदा भारतीय क्रिकेटरों ने 22 अप्रैल को हुए इस नृशंस हमले की निंदा भी की है.

