Happy Birthday Ishan Kishan: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन आज 27 साल के हो गए हैं और इस खास मौके पर फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. 18 जुलाई 1998 को बिहार के पटना में जन्मे ईशान किशन ने अपने करियर की शुरुआत अंडर-19 स्तर पर की थी, जहां उन्होंने 2016 में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने 2021 में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और अब तक सभी फॉर्मेट में खेल चुके हैं. उन्होंने 27 वनडे में 933 रन, 32 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 796 रन और 2 टेस्ट में 78 रन बनाए हैं. ईशान किशन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले गिने-चुने बल्लेबाज़ों में से एक हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 126 गेंदों में यह कारनामा किया था. आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. वे मुंबई इंडियंस के साथ खिताब जीत चुके हैं और आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए 354 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक भी शामिल है. आइए, देखते हैं कि फैंस ने उन्हें किस तरह जन्मदिन की बधाई दी.

फैंस ने दी ईशान किशन को बधाई

Happy birthday to India's current finest WK batsman, Ishan Kishan. Hopefully he will a have great comeback soon aswell. ♥️ HAPPY BIRTHDAY ISHAN KISHAN pic.twitter.com/m4q0Kcq2b5 — Ahmed Says (@AhmedGT_) July 17, 2025

🔥 Birthday Boy. Big Match Beast. Left-handed Thunder. 🏆 IPL Winner 🏆 Asia Cup Champ ⚡ Fastest ODI Double Hundred 🔥 82(81) vs PAK in Asia Cup 💯 Test debut fifty in WI Happy Birthday to the dynamite – ISHAN KISHAN! 🧡 pic.twitter.com/U6aHQKoKWa — Nivas Manepalli (@SrinivasManep10) July 18, 2025

Happy Birthday Ishan Kishan ,may you achieve greater success in coming years #HappyBirthdayIshanKishan pic.twitter.com/Z2Nst6eR0J — rishu (@rishushukla1991) July 18, 2025

HAPPY BIRTHDAY ISHAN KISHAN#HBDIshanKishan The Shining star Ishan Kishan 🔥 pic.twitter.com/O3pzlTa3Wn — Ayush (@AyushCricket32) July 18, 2025

Happy birthday to the Pocket dynamo Ishan kishan.🎂💙 - IPL Winner - Asia cup Winner - Fastest double hundred in ODIs pic.twitter.com/SF7QAEtoHi — Saanvi 🍂 (@SaanviMsdian) July 18, 2025

- IPL winner. - Asia Cup winner. - Fastest double hundred in ODIs. - 82(81) vs PAK in Asia Cup. - Fifty in WI in Test series debut. HAPPY BIRTHDAY TO ONE OF THE MOST EXCITING TALENT IN CRICKET, ISHAN KISHAN...!!! 🧡 pic.twitter.com/arOXkWftNT — TAHSIN AHMAD (@TAHSINA11152135) July 18, 2025

Happiest Birthday to one and only IK aka Pocket Dynamo 🎉🥳🫶💕 HAPPY BIRTHDAY ISHAN KISHAN #HBDIshanKishan#IshanKishan pic.twitter.com/efr3S4QKl8 — S H A N³² ♥️🦦 (@Ishfanboy1013) July 18, 2025

