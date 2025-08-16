Dhoni, Gautam Gambhir Spotted Together: सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर हाल ही में एक शादी समारोह में साथ नज़र आए. गंभीर और धोनी के अलावा, हरभजन सिंह, रोहित शर्मा, पार्थिव पटेल, इरफ़ान पठान और तिलक वर्मा जैसे सितारे भी मौजूद थे. शादी का वेन्यू और डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आई है. लेकिन दूल्हा @sanghviutkarsh और दुल्हन @dhvanikanungo, जिन्हें साथ में @dkgotus के नाम से जाना जाता है, ने शादी समारोह में सबका ध्यान खींचा. नीचे शादी समारोह की कुछ झलकियाँ दी गई हैं.

Indian Cricketers, Including MS Dhoni and Gautam Gambhir, during Wedding Event

View this post on Instagram A post shared by HouseOfEvents (@house.of.events)

MS Dhoni and Gautam Gambhir Together During Wedding Event

🚨 Heroes of 2011 WORLD CUP 🎯 MS Dhoni and Gautam Gambhir unite at an event. pic.twitter.com/A3dX43KVsK — Raw Cricket Talks (@RawCricketTalks) August 16, 2025

