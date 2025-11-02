South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को दो झटका लग चूका हैं. लेकिन कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने अर्धशतक ठोककर टीम की वापसी कराई हैं. उन्होंने 45 गेंदों में 7 चौकें और 1 छक्कें की मदद से ये खास कारनामा किया है. खबर लिखें जानें तक दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का स्कोर 104-2(18.4) था. इसके साथ ही एलिसा हीली को पछाड़ एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज़ बनीं. उन्होंने 2022 में एलिसा हीली के 509 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने पिछले संस्करण में हासिल किया था.

लौरा वोल्वार्ड्ट ने ठोका अर्धशतक

At her clutch best 💪 Laura Wolvaardt brings up her 14th fifty-plus score in ODI World Cups, the most by any player! pic.twitter.com/VsKUdgny8o — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 2, 2025

