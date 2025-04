IPL 2025: सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके स्टार स्पिनर एडम ज़म्पा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं. ज़म्पा चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं और एसआरएच ने उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा करदी है. सनराइजर्स हैदराबाद ने ज़म्पा की जगह रविचंद्रन स्मरण शामिल किया. हैदराबाद ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "स्मरन, आपका स्वागत है. वह एडम ज़म्पा की जगह हमारी टीम में शामिल हुए हैं. जो चोट के कारण बाहर हो गए हैं." बता दें की ज़म्पा ने मौजूदा सीज़न में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए केवल दो मैच खेले और उन दो मैचों में दो विकेट लिए. नीचे आप पोस्ट देख सकतें हैं.

Welcome aboard, Smaran. 🔥

He joins our squad as the replacement of Adam Zampa, who is ruled out due to injury. #PlayWithFire | #TATAIPL2025 pic.twitter.com/YC6Xl6u8Kv

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 14, 2025