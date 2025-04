IPL 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिनर दिग्वेश राठी ने एलएसजी के पहले चार मैचों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और अपने आखिरी गेम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. राठी ने एलएसजी बनाम एमआई मैच के बाद स्वीकार किया कि वह सुनील नरेन के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह बल्लेबाज पर उसी तरह आक्रमण करने की कोशिश करते हैं जैसे सुनील नरेन करते हैं. इस बीच ईडन गार्डन्स में केकेआर बनाम एलएसजी मैच से पहले जब दोनों टीमें मैच के लिए अभ्यास कर रही थीं. तभी एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने सुनील नरेन को दिग्वेश राठी से मिलवाए और प्रशंसकों को गुरु और शिष्य के बीच की मुलाकात बहुत पसंद आई. जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

POV: Finally you met your idol 💜😄 pic.twitter.com/ynKB3VuVgi

Meeting your idol in front of your squad be like... pic.twitter.com/9UeoAGxpxr

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 6, 2025