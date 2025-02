IPL 2025: आईपीएल फ्रैंचाइज़ी दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी सीज़न के लिए इंग्लैंड के पूर्व स्टार केविन पीटरसन को अपना मेंटर नियुक्त किया है. जिसकी खबर दिल्ली कैपिटल्स में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है. केविन पीटरसन ने पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जानी जाने वाली फ्रैंचाइज़ी के लिए खेला भी है. लेकिन आईपीएल 2025 सीज़न वे नई भूमिका में नजर आएंगे पीटरसन ने 2012 और 2014 में दिल्ली के लिए खेला और आईपीएल 2014 में टीम के कप्तान भी थे. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Tell the world, KP is back home! ❤️💙 pic.twitter.com/60QdLEiSCX

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) February 27, 2025