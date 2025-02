India National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd ODI 2025 Toss Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे आज यानी 12 फरवरी बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा है. इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट (विकेट कीपर), बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रुक, जोस बटलर (कप्तान), टॉम बैंटन, लियाम लिविंगस्टोन, गस एटकिंसन, आदिल राशिद, मार्क वुड, साकिब महमूद

A look at our Playing XI for the game.

Three changes for #TeamIndia.

Washington Sundar, Kuldeep Yadav and Arshdeep Singh come into the Playing XI.

