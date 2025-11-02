South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को पहला झटका लगा हैं. अमनजोत कौर ने ताज़मिन ब्रिट्स को रन आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का स्कोर 52-1 (10.1) था.

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम लगा पहला झटका

