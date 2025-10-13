India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ऑलआउट कर दिया. जिसके चलते मेहमान टीम फॉलो-ऑन खेलने उतरी थी. आज चौथे दिन कैरिबियन टीम को तीसरा झटका लगा हैं. रवींद्र जडेजा ने शतकवीर जॉन कैंपबेल को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जाने तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर 212/3 (f/o) (63.4 औवर) था.
वेस्टइंडीज को लगा तीसरा झटका!
There's the breakthrough! ☝️
Ravindra Jadeja breaks the big partnership as John Campbell walks back 👏
Wicket no. 3️⃣ for #TeamIndia
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imjadeja pic.twitter.com/XyctWlAj8J
— BCCI (@BCCI) October 13, 2025
