India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 43 ओवर में 140-4 था. आज तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज़ को सातवां झटका लगा हैं. कुलदीप यादव ने जस्टिन ग्रीव्स को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जाने तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर 175-8 (56.3 औवर) था.

वेस्टइंडीज का सातवां विकेट गिरा

