ICC Champions Trophy 2025 Theme Song: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने शुक्रवार को पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत, जीतो बाजी खेल के, जारी करने की घोषणा की, जिसे प्रसिद्ध गायक आतिफ असलम ने गाया है. ICC के अनुसार, ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने में 12 दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में इस गीत के जारी होने से 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और UAE में होने वाले 15 मैचों के आयोजन में और भी रोमांच पैदा हो जाएगा. इस इवेंट के लिए आधिकारिक गीत अब्दुल्ला सिद्दीकी द्वारा निर्मित है, जिसके बोल अदनान धूल और असफंदयार असद द्वारा लिखे गए हैं. संगीत वीडियो पाकिस्तान की सड़कों से लेकर बाज़ारों और स्टेडियम तक की विविध संस्कृति का एक दृश्य उत्सव है और खेल के प्रति प्रेम और आनंद को दर्शाता है. आधिकारिक गीत दुनिया भर के लोकप्रिय स्ट्रीमिंग ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशंसकों के लिए उपलब्ध है.

ICC ने जारी किया चैंपियंस ट्रॉफी का थीम सॉन्ग

The wait is over! 🎉

Sing along to the official song of the #ChampionsTrophy, Jeeto Baazi Khel Ke, featuring the master of melody @itsaadee 🎶🏆 pic.twitter.com/KzwwylN8ki

— ICC (@ICC) February 7, 2025