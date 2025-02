ICC Champions Trophy 2025: इस बीच स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रवेश करते देखा गया. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर में जसप्रीत बुमराह को एक अधिकारी द्वारा स्वागत करते देखा जा सकता है. बता दें की पीठ की चोट के कारण बुमराह को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर कर दिया गया है. जिससे गेंदबाज़ मार्की टूर्नामेंट के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाया. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवां मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 23 फरवरी को दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है.

Look who is here 👀

Jasprit Bumrah will watch the India vs Pakistan contest from the stands pic.twitter.com/VEcsbcrUe9

— Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) February 23, 2025