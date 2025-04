Happy Birthday Sachin Tendulkar: दुनिया के महानतम क्रिकेटर माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज यानी गुरुवार 24 अप्रैल को 52 वर्ष के हो गए. मास्टर ब्लास्टर हाल ही मेंआईएमएल टी20 में एक्शन में दिखे थे. जहां उन्होंने इंडिया मास्टर्स को खिताब दिलाया. सचिन तेंदुलकर ने भारत के 664 इंटरनेशनल मैचों में 34,357 रन बनाए. इस अलावा 201 विकेट भी लिए. सचिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 100 शतक बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर भी हैं. इस बीच उनके जन्मदिन पर बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट साझा करते हुए बधाई दी है. नीचे आप पोस्ट देख सकतें हैं.

6⃣6⃣4⃣ intl. matches

3⃣4⃣,3⃣5⃣7⃣ intl. runs 🙌

2⃣0⃣1⃣ intl. wickets 👌

2⃣0⃣1⃣1⃣ World Cup-winner 🏆

Col. C.K. Nayudu Lifetime Achievement Award winner

🏆

The only cricketer to score 💯 international Hundreds 🫡

Wishing the legendary and ever-so-inspirational Sachin… pic.twitter.com/YMbfsdgW2K

— BCCI (@BCCI) April 24, 2025