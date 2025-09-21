Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Live Score Update: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 21 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इस बीच फखर जमान का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया पर एक बार फिर रोने लगे और थर्ड अंपायर के फैसले को गलत बताया.
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)
Waqar Younis on Fakhar wicket at Commentary box.
" I am shocked, Fakhar Zaman shocked. Clear bounce before Sanju Samson takes the catch."
All Pakistan commentators are crying 😭 😂
It's clear catch. #INDvsPAK pic.twitter.com/YLnONoI1Jc
— VIKAS (@Vikas662005) September 21, 2025
India can never win any match without cheating. In every match they get the assistance of Umpires to win match. Fakhar Zaman was clearly not out and he was so disappointed with the decision. pic.twitter.com/JD0TBJUz1n
— Aamirsohail Official (@Aamirsohail409) September 21, 2025
I strongly protest giving wrong decision regarding Fakhar zaman in today match by third empire. PCB should protest in such unlawful decision.
— M amjad mukhtar (@5001786) September 21, 2025
shit here we go again!
ball clearly BOUNCED to the keepers hand, and the umpires playin blind, no replays from diff angles.
Funny how these "oopsies" always got Indias back, Fakhar Zaman was NOT out! total robbery! well paid india 👏👏#indvspak pic.twitter.com/YR2ilxdfwB
— Turjo (@turjoc120) September 21, 2025
If evidence is not conclusive and there are some doubts then benefit of doubts goes to Batter, Wasim Akram on Fakhar Zaman catch #AsiaCup #INDvPAK pic.twitter.com/kZjeQKevLE
— Shakeel Khan Khattak (@ShakeelktkKhan) September 21, 2025
Fakhar zaman was notout
— Charlie (@Charlie140962) September 21, 2025
Even if third empire has doubts, benefit of doubts goes to batsman. PCB must raise Fakhar Zaman wrong dismissal & sheer biasness with ICC.#PakVsInd
— Engr. Saad Kaleem (@WordsOfKaleem) September 21, 2025
Fakhar Zaman given out by Third umpire and ball bounced almost 6 inches before the gloves what a stupid decision, Cleary not out. #PAKvIND pic.twitter.com/aZS6i4F8p3
— Usman Satti (@usmansatti476) September 21, 2025
