RCB vs PBKS IPL 2025: मुंबई के युवा बल्लेबाज मुस्शीर खान ने पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए IPL 2025 के क्वालिफायर 1 मुकाबले में मुल्लांपुर स्टेडियम में डेब्यू किया. पंजाब की टीम गहरे संकट में थी और लगातार विकेट गिरने के चलते उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुस्शीर को मैदान पर भेजना पड़ा. तभी स्लिप में खड़े विराट कोहली मुस्कुराते नजर आए और अपने साथियों की ओर पानी पीने का इशारा किया. इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ फैंस ने दावा किया कि विराट ने मुस्शीर की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें ‘वॉटर बॉय’ कहा, जबकि कई अन्य लोगों का मानना है कि कोहली सिर्फ यह इशारा कर रहे थे कि कुछ देर पहले तक मुस्शीर ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे और अब बैटिंग करने आ गए हैं. हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है कि कोहली ने कोई तंज कसा हो। यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

मुशीर खान की ओर इशारा कर विराट कोहली ने कह दिया इतनी बड़ी बात?

Kohli saying "Ye to Pani pilata hai" to young Musheer Khan. Kohli is such a creep and shameless person. pic.twitter.com/Zs2GGDUGBN — RISHIT SHARMA (@Rishit_264) May 29, 2025

This is what Musheer Khan thinks abt Kohli Meanwhile Kohli calling him Waterboy during the match Whatever achivement u hv gained in life,whatever baba and bhagwan drama u must be doing, this won't be accepted at all U lost all respect I had abt u 🤮 https://t.co/OJ5VRFyl8r pic.twitter.com/Lg7A30RFR7 — yuvansh (@Sammyy41) May 29, 2025

Few overs ago, Musheer brought drinks in timeout. So Kohli was saying that just few minutes ago he was bringing water and now he had to come to bat. You people are so blind in your hate for Kohli that you make up things in your mind. https://t.co/JQYLlY299X — nitin (@Nitin__10) May 29, 2025

Ye” ke baad do word aur bola which you knowingly missed. Definitely not saying ye paani pilaata hai. Kuch bhi mis representation when you also know it’s just after time out when they had got water! Waise bhi he and mushir had met just the last match and he even gifted him a bat https://t.co/3WgpYOFVT7 — chukandar#269🥀 (@kyabataubhai) May 29, 2025

