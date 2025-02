CSK Launch Official Match Jersey For IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का सीजन का शुरुआत मार्च से होने वाली है. उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 सीजन के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी जर्सी लॉन्च कर दी है. जर्सी को एमएस धोनी या किसी अन्य सीएसके क्रिकेटर के नाम से पर्सनलाइज़ किया जा सकता है. प्रशंसकों के लिए रेप्लिका जर्सी और फैन जर्सी भी खरीदने के लिए उपलब्ध हैं. इनकी कीमत 899 से 2149 रुपये तक है. प्रशंसक वेबसाइट www.chennaisuperkings.com से जर्सी खरीद सकते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स ने लॉन्च की मैच जर्सी

🚨GET SET. YELLOVE! 💛👕

Launching your summer essential - The 2025 Official Match Jersey! 🛍️

Click to get yours now! ⬇️#WhistlePodu #Yellove 🦁💛

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 11, 2025