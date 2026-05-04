West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, जो अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा. 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में हुए मतदान के बाद निर्वाचन आयोग आज को वोटों की गिनती शुरू कर दी है. राउंड-वाइज नतीजे ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म और इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम में अपडेट किए जाएंगे. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के ताजा रुझानों में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं.

Suvendu Adhikari Leads Mamata Banerjee From Bhabanipur In Early Trends 🗳️🏛️ Track #WestBengalElectionResults2026 Live Update📦📊 https://t.co/R0l8O9ArZy | #ElectionsWithET pic.twitter.com/hSZMSU3dPx — Economic Times (@EconomicTimes) May 4, 2026

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