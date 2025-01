मध्य प्रदेश के छतरपुर में हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों द्वारा प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पर पथराव की एक चौंकाने वाली घटना हुई. ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले से यात्री घबरा गए और कुछ लोग चीखने-चिल्लाने लगे, क्योंकि कांच टूट गए. घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उपद्रवियों को चलती ट्रेन पर पथराव करते हुए दिखाया गया. झांसी से प्रयागराज जा रही यह ट्रेन महाकुंभ मेला 2025 में भाग लेने वाले यात्रियों को लेकर जा रही थी. वायरल फुटेज के जवाब में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की पुलिस ने दोषियों की पहचान करने और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त जांच शुरू की है. यह भी पढ़ें: Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए ट्रेनों में भारी भीड़, RPF और GRP ने संभाला मोर्चा

Vandalism and stone pelting in #Mahakumbh Special train going from Jhansi to Prayagraj. Live video surfaced. The reason for this is not known yet. pic.twitter.com/gXvrcadTxf

