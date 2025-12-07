Viral Video: सिर पर तलवार रखकर लड़की ने किया गजब का डांस, अपने अनोखे टैलेंट से जीता दिल

तलवार के साथ लड़की ने किया डांस (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) के इस दौर ने दुनिया भर में टैलेंट दिखाने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है. पहले जहां लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए किसी मंच का सहारा लेना पड़ता था और इसके लिए उन्हें लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सोशल मीडिया और इंटरनेट की बदौलत लोग आसानी से अपनी कला को दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं. इंटरनेट के इस दौर में हर कोई अपने घर से दुनिया को प्रभावित कर सकता है. इस बीच सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ की एक युवा कलाकार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अपने सिर पर तलवार रखकर बेली डांस से हर किसी को हैरान कर दिया है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में युवती कैटरीना कैफ के फेमस गाने अफगान जलेबी पर बेली डांस करती नजर आ रही है. युवती का डांस इसलिए चर्चा में है, क्योंकि वो एक तलवार को संतुलित करते हुए डांस करती है. तलवार के साथ संतुलन बनाते हुए डांस करना दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था. यह भी पढ़ें: Bhabhi Viral Dance Video: भाभियों ने चोली के पीछे क्या है गाने पर किया जबरदस्त डांस, वायरल डांस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

सिर पर तलवार रखकर लड़की ने किया गजब का डांस

View this post on Instagram A post shared by Lavanya Das Manikpuri✨ (@lavanya.das_)

वीडियो के शुरुआत में देखा जा सकता है कि युवती अपनी कमर पर तलवार टिकाने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार तलवार नीचे गिर जाती है. इसके बाद वो तलवार को सिर पर टिकाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर तक वह भी संभव नहीं हो पाता है. बावजूद इसके वो अपनी कोशिश जारी रखती है और तलवार को संतुलित करते हुए वो अफगान जलेबी पर जबरदस्त डांस करती है. अपने इस दमदार परफॉर्मेंस से वो लोगों के दिलों को जीत रही है.