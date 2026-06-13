Priti Paswan Viral Video: प्रीति पासवान वायरल वीडियो स्कैम, 1 मिनट 48 सेकंड की कथित क्लिप पड़ सकती है भारी; खाली हो सकता है बैंक खाता

प्रीति पासवान वायरल वीडियो (Photo Credits: File Image)

Priti Paswan Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों भोजपुरी डांसर प्रीति पासवान (Priti Paswan) के नाम से एक कथित आपत्तिजनक वीडियो (Offensive Video) तेजी से सर्च किया जा रहा है। एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस 1 मिनट 48 सेकंड की वीडियो (1 Minute 48 Seconds Video) क्लिप को लेकर भारी उत्सुकता देखी जा रही है. हालांकि, इस ट्रेंडिंग विषय का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों (Cybercriminals) ने इंटरनेट यूजर्स को ठगने का एक बड़ा जाल बिछाया है. इस वीडियो को खोजने और देखने के चक्कर में कई यूजर्स साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, जिससे उनके बैंक खातों से जमापूंजी चोरी होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है. यह भी पढ़ें: Priti Paswan Viral Video: '1 मिनट 48 सेकंड' के कथित आपत्तिजनक क्लिप पर भोजपुरी डांसर प्रीति पासवान ने तोड़ी चुप्पी; बताया सच या झूठ

वायरल क्लिप का सच क्या है?

इंटरनेट पर मचे इस बवाल के बीच खुद भोजपुरी कलाकार प्रीति पासवान ने सामने आकर इस वीडियो की सच्चाई बताई है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों से संवाद करते हुए स्पष्ट किया कि इस वीडियो में दिख रही महिला कोई और है. अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर उन्होंने अपने चेहरे के तिल और हाथ के टैटू का हवाला दिया, जो वायरल वीडियो वाली महिला से बिल्कुल अलग हैं. उन्होंने अपनी छवि खराब करने वाले और इस फर्जी वीडियो को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ साइबर पुलिस में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

स्कैमर्स कैसे कर रहे हैं धोखाधड़ी?

भोजपुरी कलाकारों की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाकर साइबर ठग यूजर्स की उत्सुकता का शिकार कर रहे हैं. जब लोग गूगल या सोशल मीडिया पर 'प्रीति पासवान फुल वीडियो' या '1 मिनट 48 सेकंड क्लिप' लिखकर सर्च करते हैं, तो उन्हें कुछ संदिग्ध लिंक्स दिखाई देते हैं. इन लिंक्स पर क्लिक करते ही यूजर्स को मुख्य वीडियो के बजाय एक फर्जी वेबसाइट (फिशिंग पेज) पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है. वहां पूरा वीडियो दिखाने के बहाने यूजर्स से कोई अज्ञात ऐप डाउनलोड करने या फाइल इंस्टॉल करने को कहा जाता है.

मालवेअर और फिशिंग का बड़ा खतरा

इन संदिग्ध लिंक्स के माध्यम से यूजर्स के मोबाइल या कंप्यूटर में बैकग्राउंड में एक खतरनाक वायरस (मालवेअर) डाउनलोड हो जाता है. यह वायरस डिवाइस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और बैंकिंग ऐप्स की गतिविधियों पर नजर रखता है. कुछ लिंक्स यूजर्स को उनके फेसबुक, गूगल या नेट बैंकिंग का यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके कारण न केवल यूजर्स के सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो रहे हैं, बल्कि उनके बैंक खाते के गोपनीय क्रेडेंशियल्स और ओटीपी (OTP) चुराकर पल भर में खाता खाली किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: Priti Paswan Viral Video: क्या है प्रीति पासवान वायरल वीडियो कांड का सच?

डिजिटल यूजर्स के लिए सुरक्षा सलाह

साइबर विशेषज्ञों ने इस तरह के ऑनलाइन खतरों से बचने के लिए यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसी भी अनजान या संदिग्ध दिखने वाले लिंक पर क्लिक करने से पूरी तरह बचें. सोशल मीडिया पर किसी भी सनसनीखेज या आपत्तिजनक दावे के झांसे में आकर थर्ड-पार्टी ऐप्स डाउनलोड न करें. अपने बैंक विवरण, पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर साझा न करें. यदि गलती से किसी ऐसी लिंक पर क्लिक हो गया हो, तो तुरंत अपने बैंकिंग पासवर्ड बदलें और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.