VIDEO: पोलैंड में F-16 फाइटर जेट क्रैश, भयानक हादसे में पायलट की मौत, धमाके का वीडियो वायरल

पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया (Photo Credit: X)

पोलैंड की वायुसेना का एक F-16 लड़ाकू विमान गुरुवार को राडॉम (Radom) शहर में एयर शो की रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई. यह घटना कैमरे में भी कैद हो गई और खबर फैलते ही पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई.

पोलैंड के उप प्रधानमंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिस्ज़ (Wladyslaw Kosiniak-Kamysz) ने इस हादसे की पुष्टि की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि, "F-16 विमान हादसे में एक पायलट की जान चली गई. यह अधिकारी हमेशा मातृभूमि की सेवा में समर्पित और बेहद साहसी थे. मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और परिवार व करीबियों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं."

Additional footage of the Polish Air Force F-16 demonstrator crash this evening in Radom. pic.twitter.com/VORLlCrHiR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2025

BREAKING: Polish F-16 fighter jet crashes during training flight in Radom. Firefighters are working at the scene. 🇵🇱 pic.twitter.com/fU5LFOzqs1 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2025

उप प्रधानमंत्री ने इसे "वायुसेना और पूरी पोलिश आर्मी के लिए बड़ी क्षति" बताया. फिलहाल विमान के क्रैश होने की वजह साफ नहीं हो पाई है. हादसे की जांच की जा रही है.