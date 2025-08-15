Jharkhand: मसाज चेयर पर बैठी महिला का चोरी-छुपे वीडियो बना रहा था ऑपरेटर, पकड़े जानें पर हुई खूब धुनाई

Woman Accuses of Secretly Filming Her | Instagram

झारखंड के जसिदीह रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने मसाज चेयर ऑपरेटर पर गुप्त रूप से उसका वीडियो बनाने का आरोप लगाया. यह घटना उस समय चर्चा में आई जब इसका एक हिस्सा ब्रूट इंडिया ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा भड़क उठा. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ऑपरेटर से पूछताछ कर रही है कि उसने गुप्त वीडियो क्यों बनाया. ऑपरेटर के चुप रहने पर महिला के साथ मौजूद एक व्यक्ति ने उसे जोर से फटकार लगाई और हाथापाई भी की. महिला ने आगे मांग की कि तुरंत मैनेजर को बुलाया जाए और मामले की जांच की जाए.

कानूनी पहलू और सजा का प्रावधान

भारतीय कानून के मुताबिक, सार्वजनिक जगह पर किसी का वीडियो बनाना सीधे तौर पर गैरकानूनी नहीं है, लेकिन अगर उस फुटेज का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत अपराध है. इसके लिए तीन साल तक की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

वीडियो में टकराव का पूरा मंजर

लोगों का गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, "मैं विदेशी हूं और लोग बिना पूछे मेरा वीडियो बनाते हैं. मैं अक्सर वहीं टोक देती हूं, लेकिन हर महिला ऐसा करने में सहज नहीं होती. उसे मजबूर नहीं होना चाहिए." दूसरे ने सवाल उठाया, "ऐसा करने के खिलाफ सख्त कानून क्यों नहीं है?"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "समस्या यह है कि तकनीक लोगों के पास शिक्षा और शिष्टाचार से पहले पहुंच गई." एक शख्स ने टिप्पणी की, "हमारे देश में प्राइवेसी तो मजाक बन चुकी है."

जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की मांग

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की निजता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते. लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून का डर भूलकर इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे.