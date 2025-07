Drunk Woman Creates Ruckus: कोरबा के वन नाइट क्लब के बाहर नशे में धुत महिला ने किया हंगामा, छत्तीसगढ़ पुलिस से की बहस की- वीडियो वायरल

कोरबा (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में पाम मॉल स्थित वन नाइट क्लब के बाहर एक हाई वोल्टेज विवाद शराब के नशे में मारपीट में बदल गया, जिसमें दो प्रतिद्वंद्वी समूह शामिल थे और एक महिला नशे में थी, जिसका पुलिस के प्रति नाटकीय व्यवहार व्यापक ध्यान आकर्षित कर रहा था. बताया जा रहा है कि शराब के नशे में हुए इस झगड़े के कारण सड़क पर अफरा-तफरी मच गई, दोनों गुटों में आक्रामक व्यवहार हुआ और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे. इसी हंगामे के बीच, कथित तौर पर नशे में धुत एक महिला ने अपने पीछे बैठे व्यक्ति को अपना पति बताकर हंगामा खड़ा कर दिया और स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारियों से बहस करने लगी. यह भी पढ़ें: Drunk’ Girls Create Ruckus: जौनपुर में नशे में धुत लड़कियों ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो

घटना के वीडियो, खासकर महिला के शोरगुल और खराब व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में, कथित तौर पर नशे में धुत महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मेरे पति को आप लोग मार के गाड़ दोगे." एक पुलिसकर्मी महिला के व्यवहार को बेहद धैर्य से संभालते हुए उसे वहां से जाने का निर्देश देते हुए दिखाई दे रहा है.

