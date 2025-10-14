Fact Check: क्या अमेरिकी महिला ने Udaipur की झील में Toilet किया? वायरल दावा निकला फर्जी, जानिए असली सच

Udaipur Lake Fake Video News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला (Foreign Woman) नाव पर खड़ी होकर झील में अपने कपड़े उतारती हुई दिखाई दे रही है. कई यूजर्स ने दावा किया कि यह घटना राजस्थान के उदयपुर की एक झील की है, जहां एक अमेरिकी पर्यटक (Ellie Jean Coffrey Viral Video) बिना किसी रोकटोक के झील में टॉयलेट कर रही है. हालांकि, अब वीडियो के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है, जो इन दावों को पूरी तरह से गलत साबित करती है. दरअसल, यह वीडियो भारत का नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का है.

Udaipur Lake में नहीं, Australia में शूट हुआ था वायरल वीडियो

Ellie Jean Coffrey Viral Video (Photo- elliejeancoffey/Instagram)

फैक्ट चेक में क्या नतीजा निकला?

फैक्ट चेक करने पर पता चला कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला कोई अमेरिकी पर्यटक नहीं, बल्कि Australian model and athlete Allie Jean Coffrey हैं. उन्होंने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. एली ने बताया कि यह वीडियो ऑस्ट्रेलिया के Kimberley region में स्थित Argyle Lake में शूट किया गया था.

वीडियो में, एली एक नाव के किनारे बैठकर खुद को संतुलित करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि पास में एक मगरमच्छ (Crocodile) तैर रहा है. एली ने मजाक में कहा कि एक मगरमच्छ उनकी नाव का पीछा कर रहा था, इसलिए वे किनारे पर बैठकर शौच करने लगीं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली. कुछ लोगों ने इसे "बेतुका" बताया, जबकि अन्य ने नाव पर शौचालय न होने पर सहानुभूति व्यक्त की.

वायरल वीडियो पर यकीन करने से बचें

इंस्टाग्राम पर इस वायरल वीडियो को कई भारतीय पेजों ने "उदयपुर झील की घटना (Udaipur Lake Incident)" बताकर शेयर किया था, लेकिन जांच में यह दावा पूरी तरह से झूठा निकला. यह वीडियो न तो भारत का है और न ही इसमें किसी भारतीय झील का सीन है.

सोशल मीडिया यूजर्स से आग्रह किया जा रहा है कि वे किसी भी वायरल वीडियो या दावे को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लें.