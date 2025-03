ऑस्ट्रेलियाई रक्तदाता जेम्स हैरिसन का 88 वर्ष की आयु में निधन, दुर्लभ रक्त प्लाज्मा डोनेट कर अपने जीवनकाल में 2 मिलियन से अधिक शिशुओं की बचाई जान

ऑस्ट्रेलियाई रक्तदाता जेम्स हैरिसन (James Harrison), जिन्हें "गोल्डन आर्म वाला आदमी" भी कहा जाता है, अब नहीं रहे. 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया. अपने जीवनकाल में उन्होंने अपने दुर्लभ रक्त प्लाज्मा का दान करके दुनिया भर में दो मिलियन से अधिक शिशुओं की जान बचाई. उनका रक्तदान अभियान 1954 में शुरू हुआ, जब वे केवल 18 वर्ष के थे. उन्होंने 81 वर्ष की आयु तक इसे जारी रखा, जो देश में रक्तदान के लिए अधिकतम आयु सीमा है. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने 1,111 से अधिक बार (1173 बार) रक्तदान किया. उनकी मृत्यु की खबर ने उनके रक्तदान करते हुए पुराने वीडियो को फिर से सामने ला दिया है. यह भी पढ़ें: America: डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता अस्थायी रूप से निलंबित की

उनके रक्त में एंटी-डी नामक एक दुर्लभ और बहुमूल्य एंटीबॉडी थी, जो भ्रूण और नवजात शिशु के हेमोलिटिक रोग (एचडीएफएन) को रोकने के लिए आवश्यक है, यह एक गंभीर बीमारी है जो तब होती है जब गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे के बीच रक्त के प्रकार असंगत होते हैं.

उनके रक्त में मौजूद इस दुर्लभ घटक ने उन्हें बहुत उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण डोनर बना दिया. उन्होंने नियमित रूप से अपना रक्तदान करके लाखों लोगों की जान बचाई. पता चला कि हैरिसन ने 18 से 81 वर्ष की आयु के बीच 1,111 से ज़्यादा बार रक्तदान किया था.

लाइफब्लड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफ़न कॉर्नेलिसन ने हैरिसन के रक्त से लोगों की जान बचाने के मिशन को स्वीकार किया और CNN न्यूज़ को बताया, "जेम्स ने दूसरों और उन बच्चों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया जिन्हें वह कभी नहीं जान पाएंगे और बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा. वह एक उल्लेखनीय, दृढ़ निश्चयी और उदार व्यक्ति थे जो जीवन भर देने के लिए प्रतिबद्ध थे."

James Harrison is giving his final blood donation. He has been giving blood for over 60 years. His blood contains a rare antibody used to make Anti-D. His rare bloods helps mom save their unborn babies. His blood has made 3 million lifesaving Anti-D doses. https://t.co/PVyVzYRXsR

— Danny (@doglab) July 31, 2019