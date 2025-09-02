Dry Days in September 2025: सितंबर में कितने दिन होंगे 'ड्राई डे', कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें; यहां देखें पूरी लिस्ट

Dry Days in September 2025 in India: सितंबर की शुरुआत के साथ ही त्योहारों का मौसम भी आ गया है. भारत में इन महीनों को बहुत खास माना जाता है. क्योंकि इस दौरान धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों की भरमार होती है. लेकिन त्योहारों और बड़े अवसरों पर सरकार 'ड्राई डे (Dry Days)' भी घोषित करती है. ऐसे दिनों में शराब की बिक्री (Alcohol Sale) पूरी तरह से बंद रहती है. 'ड्राई डे' का मतलब है वह दिन जब शराब की बिक्री या परोसना कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो. यानी इन दिनों शराब की दुकानें, बार, पब और रेस्टोरेंट शराब नहीं बेच सकते. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर अनुशासन और सम्मान बना रहे.

इसके साथ ही, भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में किसी भी तरह की अराजकता या शराब से जुड़ी घटनाओं को रोका जा सकेगा.

सितंबर 2025 में कौन से दिन 'ड्राई डे' होंगे?

इस महीने कई बड़े त्यौहार और धार्मिक उत्सव आ रहे हैं. इनमें से कुछ मौकों पर पूरे देश या कुछ राज्यों में 'ड्राई डे' घोषित किए गए हैं.

@5 सितंबर, शुक्रवार - ईद-ए-मिलाद (पूरे भारत में ड्राई डे): यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. मुस्लिम समुदाय इस दिन (eid-e-milad) दुआ, मजलिस और जुलूस निकालते हैं. इस अवसर पर पूरे देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहता है.

@6 सितंबर, शनिवार - अनंत चतुर्दशी (केवल महाराष्ट्र में ड्राई डे): यह दिन गणेश उत्सव का आखिरी दिन (Anant Chaturdashi) होता है, जब गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan) बड़ी धूमधाम से किया जाता है. खासकर महाराष्ट्र में इस दिन भारी भीड़ उमड़ती है. इसलिए वहां की सरकार शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देती है. बाकी राज्यों में यह स्थानीय नियमों पर निर्भर करता है.

कब-कब ड्राई डे लागू किए जा सकते हैं?

इसके अलावा, पितृ पक्ष और शारदीय नवरात्रि भी सितंबर में शुरू होंगे. हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर ड्राई डे घोषित नहीं किए जाते, लेकिन कुछ राज्यों में स्थानीय परंपराओं और राजनीतिक निर्णयों के आधार पर ऐसे दिन तय किए जा सकते हैं.

ऐसे में अगर आप शराब खरीदने या दोस्तों के साथ पार्टी करने की योजना बना रहे हैं, तो इन तारीखों का ध्यान रखें. वरना आखिरी समय में परेशानी हो सकती है. सितंबर 2025 में, 5 और 6 तारीख आधिकारिक तौर पर 'ड्राई डे' होंगे.