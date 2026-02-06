Rose Day 2026 Wishes: ‘हम तो इस गुलाब को...’ रोज डे के इन रोमांटिक हिंदी Shayaris, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Rose Day 2026 Wishes in Hindi: साल के दूसरे महीने यानी फरवरी को वैश्विक स्तर पर 'प्यार का महीना' (Month of Love) माना जाता है. जैसे-जैसे फरवरी की शुरुआत होती है, दुनिया भर के प्रेमी जोड़ों में वैलेंटाइन वीक (Valentine's Week) को लेकर उत्साह बढ़ने लगता है. इस प्रेम उत्सव की आधिकारिक शुरुआत 7 फरवरी को 'रोज डे' (Rose Day) के साथ होती है, जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे (Valentine's Day) पर संपन्न होता है. यह सप्ताह न केवल भावनाओं के इजहार का जरिया है, बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी फूलों और उपहारों के बाजार के लिए सबसे बड़ा अवसर बनकर उभरता है. वैलेंटाइन वीक के पहले दिन यानी रोज डे पर लोग अपने साथी, मित्रों और प्रियजनों को गुलाब के फूल देकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं.
लाल गुलाब को हमेशा से ही गहरे प्रेम और जुनून की निशानी माना गया है. प्रेमी जोड़े अक्सर रोज डे पर एक-दूसरे को लाल गुलाब का गुलदस्ता देकर अपने दिल की बात कहते हैं. इसके साथ ही आज के डिजिटल युग में लोग रोमांटिक शायरी, कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स के जरिए भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. ऐसे में आप इन रोमांटिक हिंदी विशेज, शायरी, वॉट्सऐप मैसेजेस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए रोज डे की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
गुलाब को प्रेम के प्रतीक के रूप में देखे जाने के पीछे कई ऐतिहासिक मान्यताएं हैं. ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार, मुगल बेगम नूरजहां को लाल गुलाब बेहद प्रिय थे. कहा जाता है कि उनके शौहर (जहांगीर) उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन ताजे गुलाब के फूल भिजवाया करते थे. एक अन्य मान्यता के अनुसार, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में लोगों ने अपनी गुप्त भावनाओं को व्यक्त करने के लिए 'फूलों की भाषा' का उपयोग शुरू किया था. इसी दौर में एक-दूसरे को प्रभावित करने के लिए गुलाब देने का प्रचलन वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हुआ.