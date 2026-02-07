Propose Day 2026 Wishes: ‘दिल उनके लिए ही…’ प्रपोज डे इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें अपने पार्टनर को शुभकामनाएं

प्रपोज डे 2026 (Photo Credits: File Image)

Propose Day 2026 Wishes in Hindi: 'रोज डे' (Rose Day) की खुशबू के साथ वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) का आगाज हो चुका है और अब प्रेमी जोड़े इस सप्ताह के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी 'प्रपोज डे' (Propose Day) की तैयारियों में जुट गए हैं. हर साल 8 फरवरी को मनाया जाने वाला यह दिन उन लोगों के लिए बेहद खास है, जो अपने क्रश या पार्टनर के सामने प्यार का इजहार करना चाहते हैं. यह दिन न केवल नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि मौजूदा रिश्तों में कमिटमेंट और गहराई लाने का भी एक अवसर है. प्यार के इजहार की इस परंपरा के पीछे एक दिलचस्प इतिहास छिपा है. माना जाता है कि इसकी शुरुआत सन 1477 में हुई थी, जब ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक मैक्सिमिलियन ने 'मैरी ऑफ बरगंडी' को हीरे की अंगूठी के साथ प्रपोज किया था. समय के साथ यह परंपरा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई. आज के दौर में घुटने के बल बैठकर प्रपोज करना सबसे रोमांटिक तरीका माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह मुद्रा साथी के प्रति सम्मान, अटूट विश्वास और जीवन भर साथ निभाने के वादे को दर्शाती है.

रोज डे के बाद प्रपोज डे अपने दिल की बात कहने और रिश्तों को आधिकारिक बनाने के लिए सबसे खास माना जाता है. आज के डिजिटल युग में, कई लोग सीधे बात करने से पहले या सरप्राइज के तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाओं को साझा करते हैं. इस खास अवसर पर आप इन हिंगी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेसेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए अपने पार्टनर को प्रपोज डे की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- दिल उनके लिए ही मचलता है,

ठोकर खाता है और संभलता है,

किसी ने इस कदर कर लिया दिल पर कब्जा,

दिल मेरा है पर उनके लिए ही धड़कता है.

प्रपोज डे की शुभकामनाएं

2- कसूर तो था ही इन निगाहों का,

जो चुपके से दीदार कर बैठा,

हमने तो खामोश रहने की ठानी थी,

पर बेवफा ये जुबान इजहार कर बैठी.

प्रपोज डे की शुभकामनाएं

3- लड़की की नजरों में नजाकत होती है,

उसके इंकार में भी इजाजत होती है,

पीछे पड़ जाओ जब तक हां ना बोले,

क्योंकि देर से हां करना लड़कियों की आदत होती है.

प्रपोज डे की शुभकामनाएं

4- तेरी खुशियों को सजाना चाहता हूं,

तुझे देख कर मुस्कुराना चाहता हूं,

मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है तेरी,

यह लफ्जों में नहीं पास आकर बताना चाहता हूं.

प्रपोज डे की शुभकामनाएं

5- मेरी सारी हसरतें मचल गई,

जब तुमने सोचा एक पल के लिए,

अंजाम-ए-दीवानगी क्या होगी,

जब तुम मिलोगी मुझे उम्र भर के लिए.

प्रपोज डे की शुभकामनाएं

गौरतलब है कि 2026 में प्रपोजल के तरीके और भी रचनात्मक हो गए हैं. लोग केवल अंगूठी या फूलों तक सीमित नहीं हैं. अब कई लोग किसी खास जगह या कैफे में छोटे से फंक्शन के साथ अपने पार्टनर को प्रपोज करना पसंद करते हैं. कुछ लोग कस्टमाइज्ड वीडियो और फोटो कोलाज के जरिए पुरानी यादों को ताजा करते हुए दिल की बात कहना बेहतर समझते हैं.

बहरहाल, वैलेंटाइन वीक का यह दूसरा दिन भावनाओं के आदान-प्रदान और रिश्तों को एक नया नाम देने का है. चाहे वह एक साधारण 'आई लव यू' हो या एक भव्य प्रपोजल, सबसे जरूरी आपकी ईमानदारी और पार्टनर के प्रति सम्मान है.