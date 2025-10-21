Kerala Horror: हॉस्टल में महिला IT professional का रेप! सोते वक्त कमरे में घुस आया ट्रक ड्राइवर, Madurai में हुआ गिरफ्तार

Kerala IT Woman Harassment

Thiruvananthapuram Molestation case: केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक महिला IT professional से छेड़छाड़ की गई है. यह घटना कझाकुट्टम इलाके (Kazhakoottam Molestation Case ) के एक छात्रावास में हुई, जहां महिला अपने कमरे में सो रही थी. पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, फिलहाल आरोपी की पहचान उजागर नहीं की गई है. घटना कथित तौर पर 17 अक्टूबर की रात की है. शिकायत के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति उसके सोते समय उसके कमरे में घुस आया और उस पर हमला करने का प्रयास किया. जब महिला जाग गई और उसने विरोध किया, तो वह अंधेरे में भाग गया.

शुरुआत में, पीड़िता उसे पहचान नहीं पाई, जिसके बाद पुलिस ने आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.

कैसे पकड़ा गया आरोपी ?

मामले की गंभीरता को देखते हुए, कझाकुट्टम पुलिस (Kazhakoottam Police) ने एक विशेष टीम बनाई. जांच के दौरान, पुलिस ने इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की जांच की और वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखी. इससे पुलिस को आरोपी के बारे में एक सुराग मिला. आरोपी की पहचान तमिलनाडु के मदुरै (Madurai, Tamil Nadu) निवासी के रूप में हुई, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है और उसकी अपनी ट्रक है.

तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस उपायुक्त फराश टी. ने कहा, "वह ट्रक से यहां आया था. हमारी टीम ने उसे मदुरै में हिरासत में लिया और राजधानी ले आई."

आगे की जांच जारी है

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए आगे की जांच जारी है. डीसीपी ने यह भी कहा कि आरोपी अन्य मामलों में भी शामिल हो सकता है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद होगी. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान परेड और फोरेंसिक जांच (Forensic Investigation) अभी बाकी है.