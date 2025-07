National Flag Day (22nd July): 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है तिरंगा दिवस? जानें भारत के राष्ट्रीय ध्वज की गौरवशाली कहानी; VIDEO

National Flag Day in India 2025: हर साल 22 जुलाई को पूरे देश में 'राष्ट्रीय ध्वज दिवस' यानी 'तिरंगा गोद लिए जाने का दिन' मनाया जाता है. इस खास मौके पर देशवासी उस ऐतिहासिक दिन को याद करते हैं जब 1947 में भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को आधिकारिक रूप से राष्ट्रध्वज के तौर पर अपनाया था. इस साल यह दिन मंगलवार, 22 जुलाई 2025 को मनाया जा रहा है. भारत का तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि आज़ादी, त्याग, संघर्ष और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. वर्तमान तिरंगे को अपनाने से पहले, देश की आजादी की लड़ाई में कई झंडों का इस्तेमाल हुआ.

1904 में स्वामी विवेकानंद की अनुयायी सिस्टर निवेदिता ने पहला झंडा तैयार किया था, जिसमें लाल और पीले रंग के साथ ‘वंदे मातरम्’ लिखा गया था. इसके बाद कई डिजाइनों में बदलाव होते रहे.

ये भी पढें: Pingali Venkayya Death Anniversary: तिरंगा निर्माता पिंगली वेंकैया हैं राष्ट्र का मान, जिन्होंने भारत की पहचान को दिया रंग

National Flag Day : 22nd July

🇮🇳 Indian Constitution Assembly accepted the 'Tricolour Flag' as its National Flag on 22 July 1947.@mygovindia @MIB_India @PIB_India pic.twitter.com/Bt4cXWh4Up

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 22, 2025