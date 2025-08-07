Attacks on Indians in Ireland: आयरलैंड में भारतीयों पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं? जानें इसकी वजह

आयरलैंड में भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है. (Photo : X)

Is Ireland Safe For Indians? आजकल आयरलैंड में भारतीय लोगों पर हमलों की खबरें बढ़ गई हैं. बुधवार को डबलिन में 6 साल की भारतीय बच्ची पर बच्चों के एक गिरोह ने नस्लभेदी हमला किया. स्थानीय बच्चों ने उसके चेहरे पर मुक्के मारे और साइकिल के पहिए से उसके निजी अंग पर वार किया. हमलावरों ने उसे "डर्टी इंडियन" और "गो बैक टू इंडिया" कहकर अपमानित भी किया. पिछले कुछ दिनों में भारतीयों पर कई अटैक किए गए हैं. ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कई वजहें हैं. आइए, इन कारणों को एक-एक करके समझते हैं.

1. नस्लवाद और नफरत

इन हमलों की सबसे बड़ी और सीधी वजह नफ़रत और रंगभेद (Racism) है. हमला करने वाले लोग अक्सर नस्लभेदी बातें चिल्लाते हैं, जैसे "भारत वापस जाओ". ज़्यादातर मामलों में, हमला करने वाले टीनेजर्स (15-19 साल के लड़के-लड़कियों) के ग्रुप होते हैं, जो खास तौर पर भारतीयों को अपना निशाना बना रहे हैं. हाल ही में डबलिन में एक भारतीय व्यक्ति पर बेरहमी से हमला हुआ, जिसमें उसे चाकू भी मारा गया. ये घटनाएं दिखाती हैं कि वहां नफरत की भावना बढ़ रही है.

2. बाहरी लोगों के खिलाफ गुस्सा

आयरलैंड में हाल के सालों में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है. इनमें भारतीय समुदाय काफी बड़ा है. आयरलैंड में हाल के वर्षों में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें भारतीय समुदाय (लगभग 95,000 लोग, जिसमें 40,000 एनआरआई, 33,900 भारतीय मूल के लोग और 10,000 छात्र शामिल हैं). कुछ स्थानीय लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही है. वे सोचने लगे हैं कि देश में जो भी समस्याएं (जैसे अपराध या बेरोज़गारी) हैं, वो इन बाहरी लोगों की वजह से हैं. इसी गलत सोच और गुस्से में वे हमला कर बैठते हैं.

3. नौकरी और जलन की भावना

एक और वजह आर्थिक तनाव से जुड़ी है. भारतीय लोग आयरलैंड में आईटी और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं. इसे देखकर कुछ स्थानीय युवाओं में जलन और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है. उन्हें लगता है कि भारतीय उनकी नौकरियां छीन रहे हैं या उनसे आगे निकल रहे हैं. यह जलन भी हमलों का एक कारण बन सकती है.

4. बिगड़ैल लड़के और गैंग

ये हमले करने वाले ज़्यादातर युवा लड़के और लड़कियां हैं. ये गैंग बनाकर घूमते हैं और सिर्फ़ भारतीयों को ही नहीं, बल्कि दूसरे आसान लक्ष्यों को भी निशाना बनाते हैं. इसके पीछे पुलिस की कम निगरानी और समाज में बढ़ती अशांति भी एक वजह हो सकती है.

5. सरकार और पुलिस का ढीला रवैया?

हमलों के शिकार हुए कुछ लोगों का कहना है कि वहां की सरकार और पुलिस (गार्डा) बच्चों के गैंग को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है. नाबालिग होने के चलते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती है. ऐसे में हमलावर किशोरों का हौसला और बढ़ जाता है. इससे वहां रह रहे भारतीय और भी असुरक्षित महसूस करते हैं.

भारतीयों में डर और उठाए जा रहे कदम

इन घटनाओं से आयरलैंड में रहने वाले भारतीय डरे हुए हैं.

भारतीय दूतावास (Indian Embassy) ने लोगों को सावधान रहने, सुनसान इलाकों में न जाने और ज़रूरी फ़ोन नंबर अपने पास रखने की सलाह दी है.

अच्छी बात यह है कि पुलिस अब इन मामलों को हेट क्राइम (नफ़रत की वजह से किया गया अपराध) मानकर जांच कर रही है.

कुछ स्थानीय आयरिश लोग भी भारतीयों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं.

इन हमलों ने आयरलैंड में भारतीय समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना पैदा की है. भारतीय दूतावास ने आपातकालीन संपर्क नंबर (08994 23734) और ईमेल (cons.dublin@mea.gov.in) साझा किए हैं. आयरलैंड की पुलिस (गार्डा) इन मामलों को हेट क्राइम के रूप में जांच रही है, और स्थानीय समुदाय ने "नस्लवाद के खिलाफ एकजुटता" जैसे प्रदर्शनों के माध्यम से समर्थन जताया है.