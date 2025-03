Who Is Mridul Tiwari: कौन हैं यूट्यूबर मृदुल तिवारी? जिनकी लेम्बोर्गिनी कार ने दो मजदूरों को कुचल दिया, नोएडा एक्सीडेंट केस में आया नया ट्विस्ट (Watch Video)

Noida Lamborghini Accident Case: नोएडा के सेक्टर-94 में रविवार शाम एक तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी कार ने फुटपाथ पर बैठे दो मजदूरों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, यह लग्जरी कार यूट्यूबर मृदुल तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि इसे चला रहा शख्स दीपक कुमार नाम का एक व्यक्ति था, जो अजमेर का रहने वाला है. घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब सेक्टर-94 में चर्खा गोलचक्कर के पास दो मजदूर फुटपाथ पर बैठे थे. अचानक तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी अनियंत्रित होकर उनके ऊपर चढ़ गई.

पुलिस के मुताबिक, घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. दोनों के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, हालांकि, वे हालत खतरे से बाहर है.

#WATCH | Noida Lamborghini accident | One of the injured victims says, "The car ran over my leg...the car was at high speed...I got injuries on my face also...We were not able to run..."

The car is registered in the name of Mridul and was being driven by Deepak. The driver,…

