Who Is Sarvesh Ranjan? सर्वेश रंजन बने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर, जानें उनके बारे में सब कुछ

Union Bank of India (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Who Is Sarvesh Ranjan? सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाता 'यूनियन बैंक ऑफ इंडिया' ने अपने शीर्ष प्रबंधन में महत्वपूर्ण फेरबदल की घोषणा की है. बैंक ने सर्वेश रंजन को 1 फरवरी 2026 से नया मुख्य महाप्रबंधक (CGM) नियुक्त किया है. यह नियुक्ति निवर्तमान सीजीएम भास्कर राव करे की सेवानिवृत्ति के बाद की गई है, जिन्होंने 31 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा किया था.

बैंकिंग क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव

सर्वेश रंजन एक अनुभवी बैंकर हैं, जिनके पास बैंकिंग उद्योग में लगभग तीन दशकों का व्यापक अनुभव है. शैक्षणिक रूप से इंजीनियरिंग स्नातक श्री रंजन ने अपने करियर के दौरान बैंक के विभिन्न स्तरों पर काम किया है. उन्होंने शाखा बैंकिंग से लेकर क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों के साथ-साथ कॉर्पोरेट मुख्यालय में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. यह भी पढ़े: Who Is Sunetra Ajit Pawar? सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की बन सकती हैं डिप्टी CM, जानें उनकी शिक्षा, समाजसेवा और उनसे जुड़ी अन्य अहम जानकारी

सीजीएम के पद पर पदोन्नत होने से पहले, वह महाप्रबंधक के रूप में सेंट्रल रिकॉन्सिलिएशन, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख कर रहे थे.

तकनीकी और सुरक्षा विशेषज्ञता

रंजन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बैंक डिजिटल सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रहा है. उनके पास आईडीआरबीटी (IDRBT) हैदराबाद से आईटी और साइबर सुरक्षा में विशेष प्रमाणन है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज और आईएसबी (ISB) हैदराबाद से नेतृत्व विकास (Leadership Development) कार्यक्रमों को भी पूरा किया है.

वित्तीय और अनुपालन नेतृत्व में बदलाव

सर्वेश रंजन की नियुक्ति के साथ ही बैंक ने सीए धीरेंद्र जैन को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) भी नियुक्त किया है. बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई नियामक सूचना (Regulatory Filing) के अनुसार, ये बदलाव सेबी (SEBI) के नियमों के अनुपालन में किए गए हैं.

यूनियन बैंक नेतृत्व परिवर्तन: एक नजर में

पद नया नाम प्रभावी तिथि पूर्व अधिकारी मुख्य महाप्रबंधक (CGM) सर्वेश रंजन 1 फरवरी, 2026 भास्कर राव करे (सेवानिवृत्त) मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) धीरेंद्र जैन 1 फरवरी, 2026 - (इस्तीफे के बाद)

बाजार विश्लेषकों ने क्या कहा

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सर्वेश रंजन जैसे पुराने और अनुभवी अधिकारियों की आंतरिक पदोन्नति से बैंक के परिचालन प्रशासन (Operational Governance) को मजबूती मिलेगी और निरंतरता बनी रहेगी.