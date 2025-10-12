इंस्पेक्टर Bhawna Chaudhary कौन हैं? जो BSF एयर विंग में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी हैं, 50 साल का इतिहास बना गौरवशाली

BSF Air Wing first woman engineer (Photo- @Indians_critics/X)

BSF Air Wing's First Female Engineer Bhawna Chaudhary: सीमा सुरक्षा बल (BSF) की एयर विंग ने अपने 50 साल से भी ज्यादा के इतिहास में एक अहम उपलब्धि हासिल की है. इंस्पेक्टर भावना चौधरी अब बीएसएफ एयर विंग में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं. इस अवसर पर, उन्हें और उनके चार पुरुष सहयोगियों को बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी (BSF Director General Daljit Singh Chaudhary) ने फ्लाइंग बैज प्रदान किए. बीएसएफ एयर विंग 1969 से गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और अर्धसैनिक बलों तथा एनएसजी व एनडीआरएफ जैसी विशेष इकाइयों की हवाई जरूरतों को पूरा करता है.

दो महीने तक चला Training

इंस्पेक्टर चौधरी और चार अन्य अधिकारियों ने बीएसएफ एयर विंग का आंतरिक प्रशिक्षण (Internal Training) पूरा किया, जो अगस्त में शुरू हुआ और दो महीने तक चला. इस दौरान, उन्होंने कुल 130 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और पंजाब व अन्य राज्यों में हाल ही में बाढ़ राहत अभियानों सहित वास्तविक ऑपरेशनल मिशनों में भाग लिया.

BSF एयर विंग में थी इंजीनियरों की कमी

अतीत में, बीएसएफ एयर विंग को Mi-17 Helicopter के लिए उड़ान इंजीनियरों की कमी का सामना करना पड़ा था. पहले बैच को भारतीय वायु सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन दूसरे बैच को प्रशिक्षण स्थान नहीं मिल सका. इसके बाद, बीएसएफ ने गृह मंत्रालय की अनुमति से आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें इंस्पेक्टर चौधरी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया.

देश की सीमाओं की रक्षा करता है BSF

बीएसएफ एयर विंग Embraer Jets, Mi-17 IV, Mi-17 V5, Cheetah और VIP Duty के लिए फिक्स्ड-विंग विमान ALH ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों का संचालन करता है. लगभग 300,000 कर्मियों वाला बीएसएफ मुख्य रूप से भारत की सीमाओं की रक्षा करता है और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है.