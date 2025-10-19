West Bengal: सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर दक्षिण 24 परगना में हमला, टीएमसी समर्थकों पर आरोप

दक्षिण 24 परगना, 19 अक्टूबर : पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के काफिले को निशाना बनाया गया है. दक्षिण 24 परगना के पाथरप्रतिमा विधानसभा क्षेत्र के बैरागी मोड़ के पास भीड़ ने सुवेंदु अधिकारी का रास्ता रोकने का प्रयास किया. भाजपा नेता ने आरोप लगाए कि हमला इलाके में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों ने किया. सुवेंदु अधिकारी इलाके में स्थानीय व्यापारिक समुदाय की ओर से आयोजित काली पूजा के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने गए थे. इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ. भाजपा नेता ने घटना का वीडियो भी शेयर किया है.

उन्होंने आरोप लगाए, "दक्षिण 24 परगना जिले में मुझे अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों के बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा. यह बाधा, तोड़फोड़ और अराजकता किसी और ने नहीं, बल्कि टीएमसी जिला परिषद सदस्य रेखा गाजी ने एसपी कोटेश्वर राव की मदद और समर्थन से रची थी." उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कम से कम सात जगहों पर कार को रोकने की कई कोशिशें की गईं और लालपुर मदरसे के ठीक सामने एक हमला हुआ." सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि वे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले थे, बल्कि एक हिंदू के रूप में काली पूजा और दिवाली उत्सव में शामिल होने जा रहे थे. यह भी पढ़ें : इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा चुनाव और 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "ये लोग, जो मुख्य रूप से घुसपैठिए हैं, एसआईआर प्रक्रिया के कारण अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, इसलिए वे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. यह क्षेत्र बांग्लादेश से सटा हुआ है और इस निकटता ने उन्हें घुसपैठियों के अनुकूल टीएमसी पारिस्थितिकी तंत्र की मदद से यहां बसने का मौका दिया है." सुवेंदु अधिकारी ने सवाल करते हुए कहा, "क्या पश्चिम बंगाल राज्य में कोई हिंदू कट्टरपंथियों की बाधाओं का सामना किए बिना किसी भी धार्मिक आयोजन में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले सकता? वे मुझे डरा नहीं सकते." उन्होंने यह भी कहा कि वे पूजा के दौरान भी वापस जाएंगे.

बता दें कि भाजपा नेताओं पर हालिया हमलों के घटनाक्रम में यह तीसरा बड़ा हमला है. इससे पहले, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता पर हमला हुआ, जब वे आपदा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे. वहीं, भाजपा सांसद खगेन मूर्मू पर भी हमला हो चुका है, जो भाजपा विधायक के साथ लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने पहुंचे थे.