Kal Ka Mausam, 7 October: पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड, जानें दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान तक कल कैसा रहेगा मौसम 

Snowfall in Kashmir | PTI

Kal Ka Mausam, 7 October: मानसून की विदाई के साथ ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ ठंड का आगाज हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. भारत मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि सोमवार से उत्तर भारत में मौसम में बड़ा बदलाव दिखाई देगा और आठ अक्टूबर से तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती सर्कुलेशन सक्रिय हो चुका है, जिससे बारिश के साथ ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है. आइए जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में 7 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. 8 अक्टूबर से तापमान 4-5 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड का अहसास बढ़ जाएगा.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ बारिश होगी. पश्चिमी यूपी में वर्षा का असर ज्यादा रहेगा. 8 अक्टूबर से बारिश का असर धीरे-धीरे कम होगा और 9 अक्टूबर के बाद पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क हो जाएगा.

कल का मौसम बिहार

बिहार में पिछले दो दिनों से भारी बारिश के चलते हजारों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं. नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. अगले 2-3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बिजली गिरने और बारिश की संभावना है. किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में कई जगह ओलावृष्टि और भारी बारिश दर्ज की गई. पूर्वी राजस्थान में भी गरज-चमक के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून की विदाई की प्रक्रिया अगले 3-4 दिनों में और आगे बढ़ेगी.

कल का मौसम हिमाचल और उत्तराखंड

हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हुई. मंगलवार को भी हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का मौसम सामान्य से पहले दस्तक देगा. पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह सीजन का पहला बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

कल का मौसम उत्तर भारत

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. 8 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होगा और ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा.

कल का मौसम पूर्वोत्तर भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले पांच दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में 10 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.