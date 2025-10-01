Kal Ka Mausam, 2 October: ओडिशा, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली, यूपी, बिहार में ऐसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 2 October: भारत में मानसून की वापसी के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है. उत्तर भारत में बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है. इस बीच बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है. 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. बंगाल की खाड़ी से बना सिस्टम पूर्वी भारत में भारी बारिश ला सकता है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा. बात करें कल के मौसम की तो 2 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है. ओडिशा और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है. आइए जानते हैं देशभर में कल मौसम का हाल कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में बारिश उमस भरी गर्मी से राहत लेकर आई है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 2 अक्टूबर को राजधानी में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 3 अक्टूबर को भी हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में मंगलवार से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है. लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया. मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 से 5 अक्टूबर तक यूपी में रुक-रुक कर बारिश होगी. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

कल का मौसम बिहार

बिहार में बुधवार को हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उमस से राहत नहीं मिल पाई. अब मौसम विभाग ने 3 से 5 अक्टूबर तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में जलभराव और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में भी बंगाल की खाड़ी से बने निम्न दबाव का असर दिखेगा. 2 से 4 अक्टूबर तक यहां कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. खासतौर पर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है.

कल का मौसम ओडिशा

ओडिशा इस सिस्टम से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 अक्टूबर को राज्य में अत्यधिक भारी बारिश होगी, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन सकती है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में भी 3 से 5 अक्टूबर के बीच बारिश का दौर रहेगा. भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में 5 से 7 अक्टूबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा. इस दौरान पहाड़ी जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. 6 और 7 अक्टूबर को हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जिससे भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने का खतरा है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में भी 5 से 7 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा. शिमला, कुल्लू और चंबा में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम ओडिशा

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के कारण होने वाली भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ओडिशा के जिलों के लिए चेतावनी जारी की है. बुलेटिन में कहा गया है कि 2 अक्टूबर को ओडिशा के सभी 30 जिलों में बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. अगले सात दिनों में राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश होने की संभावना है. अहमदाबाद में सामान्य से मध्यम बारिश का अनुमान है. अन्य जिलों में भी सामान्य से मध्यम बारिश का अनुमान है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मुंबई के मुख्य शहर और उपनगरों में कुछ समय के लिए बारिश थमेगी. हालांकि, बीच-बीच में तेज हवाओं के चलने से नागरिकों में असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है. कम दबाव का क्षेत्र गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिससे राज्य में बारिश का प्रकोप कम हुआ है.