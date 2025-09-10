Kal Ka Mausam, 11 September 2025: दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक कल कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट
Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 11 September 2025: भारत के अलग-अलग राज्यों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रही अहि. दिल्ली-एनसीआर में जहां उमस और गर्मी बढ़ रही है, वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल बरसते रहेंगे. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों और विदर्भ में अगले कुछ दिनों तक बारिश की सक्रियता बनी रहेगी. पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी अगले 3-4 दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. आइये जानते हैं कल गुरुवार 11 सितंबर को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब बारिश से राहत मिलती दिख रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बेहद कम है. गुरुवार को आसमान में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन तेज बारिश नहीं होगी.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 11, 12 और 15 सितंबर को अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. 11 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. इससे पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को मौसम की जानकारी लेते हुए यात्रा करने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के कई जिलों में कल हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहना होगा. 12 से 15 सितंबर तक बादल जमकर बरस सकते हैं. भारी बारिश के कारण नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है.

कल का मौसम जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में कल बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. कई जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर में 14 सितंबर के आसपास भारी बारिश हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में इस बारिश से ठंडक बढ़ सकती है और निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना भी है. यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में में हाल के दिनों में बारिश कम हुई है, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 11 सितंबर के लिए भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में अगले 2 दिनों में फिर से भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कच्छ, बनासकांठा और पाटण में रेड अलर्ट दिया है. वहीं, महिसागर, मेहसाणा, साबरकांठा, द्वारका, जामनगर और मोरबी में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

दक्षिण भारत के कई राज्यों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना बनेगा.